Son dakika haberi | AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek
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Son dakika haberi | AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek

Son dakika haberi | AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AK Parti İstanbul ilçe belediyeleri, Akdeniz ve Ege Bölgeleri başta olmak üzere pek çok farklı noktada meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul ilçe belediyeleri, Akdeniz ve Ege Bölgeleri başta olmak üzere pek çok farklı noktada meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesi için bölgeye gönderilen destek ekipleri hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Belediyelerimiz bölgeye toplamda; 34 su tankı, 11 dozer, 20 arazöz, 4 hizmet aracı, 1 hayvan ambulansı, 147 personel ve 21 bin kişilik yemek malzemesi sevk etti. Katkı sunan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İhtiyaç halinde daha fazla katkı sunmaya da hazırız. Yangınlar sönene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Havadan ve karadan sürdürülen etkin mücadele sayesinde orman yangınlarının büyük bir çoğunluğu kontrol altına alındı. Halihazırda devam eden çalışmalara katkı sağlamak amacıyla AK Parti İstanbul ilçe belediyeleri de seferber oldu. Yangınların bir an önce söndürülmesi için bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

"Yangınlar sönene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek"

AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinin bölgeye gönderdiği destek ekipleri ile ilgili olarak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklama yaptı. Kabaktepe, "Orman yangınları ilk çıktığı andan itibaren süreci yakından takip ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sürdürdüğü mücadeleye katkı sağlamak için biz de neler yapabiliriz diyerek istişare ettik. Devletimizin ilgili birimleriyle görüşerek ihtiyaç analizi yaptık. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın koordinasyonuyla belediyelerimiz ivedilikle hazırlıklara başladı. Genel toplamda; 34 su tankı, 11 dozer, 20 arazöz, 4 hizmet aracı, 1 hayvan ambulansı, 147 personel ve 21 bin kişilik yemek malzemesi sevk edildi. İhtiyaç halinde bu sayıları daha da artırmaya hazırız. Bu süreçte katkı sunan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlar sönene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Yanan ormanlarımıza yeni fidanlar dikeceğiz"

Yanan ormanlara yeni fidanlar ekmek için hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, "Yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek amacıyla belediyelerimiz ve ilçe teşkilatlarımızın iş birliğiyle yeni fidanlar dikeceğiz. İlk etapta 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İhtiyaç halinde bu sayıyı 500 bine, 1 milyona da çıkarabiliriz" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi | AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek
Son dakika haberi | AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek
Son dakika haberi | AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek
Son dakika haberi | AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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