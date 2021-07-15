AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Türkiye, tek millet tek yürek olmaya devam edecek" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde 15 Temmuz...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Türkiye, tek millet tek yürek olmaya devam edecek"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kabaktepe, "Türkiye bağımsızlık yolunda büyümeye, özgürleşmeye devam edecek. Türkiye tek millet tek yürek olmaya devam edecek" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kabaktepe, "2 duyguyu birden yaşıyoruz. Birincisi, yerel iş birlikçilerin uluslararası güçlerle bir araya gelerek Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalıştıkları bir gündü, darbe girişimiydi. Bu darbe girişiminin olması, vatandaşlarımızın şehit edilmesi, gazi olması bizi çok üzüyor. Ama bu darbe girişimine karşı, Türkiye'nin serüvenini engellemek isteyenlere karşı milletimizin sevdasıyla, vatan, ezan ve bayrak aşkıyla direnişi ve Türkiye'nin özgürlüğünü yeniden teslim almış olmasını yaşamış olmak da bizi sevindiriyor" dedi.

"Türkiye bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edecek. Türkiye büyümeye, özgürleşmeye devam edecek. Türkiye tek millet tek yürek olmaya devam edecek" diyen Kabaktepe, "İbn-i Haldun'un dediği gibi, 'Coğrafya kaderdir'. Bu coğrafyada binlerce yıldır adaletle, hakla, hakkaniyetle gösterdiğimiz mücadeleyi devam ettirirken bu ve benzeri darbe girişimleri, ülkemizi ve milletimizi bölmeye dönük birtakım gelişmeler geçmişte de olmuştu. 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. Bundan sonra da buna yeltenenlere verilen en son cevaptır. Cumhurbaşkanımızı deyişiyle diyoruz ki, Türkiye'yi bölemezsiniz, bayrağımızı indiremezsiniz, devletimizi yıkamazsınız, ezanımızı susturamazsınız. Bu çağrıyı tekrar 15 Temmuz Şehitler Anıtımız da ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kabaktepe, "Bu topraklarda, kötülük, çirkinlik, zulüm, adaletsizlik hakim olmayacak. Bu millet kendi kararlarını kendi hür ve özgür iradesiyle alacak. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Gazilerimize teşekkür ediyorum. O gün milyonlarca vatandaşımız dışarıya çıkarak birlik, beraberlik ve demokrasimize sahip çıktı. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ülkemizin tekrar öyle bir gün yaşamaması temennisinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Şevval Sam Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:50:14. #1.16#

title