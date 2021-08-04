AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, doğal afette topluluğun bileşenlerinin bir araya gelerek hareket etmesi gerektiğini, bu durumun birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara ve politik yönlendirmelere malzeme edilemeyeceğini belirterek, "Yangınların söndürülmesine...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, doğal afette topluluğun bileşenlerinin bir araya gelerek hareket etmesi gerektiğini, bu durumun birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara ve politik yönlendirmelere malzeme edilemeyeceğini belirterek, "Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelip sohbet eden Kabaktepe, daha sonra ilçe başkanlığını ve Arnavutköy Belediyesini ziyaret etti.

Teşkilat mensuplarına hitap eden Kabaktepe, son günlerde meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü dile getirdi.

Orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden devletin tüm yetkililerine, personellerine, gönüllü vatandaşlara teşekkür eden Kabaktepe, doğal afette şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, halihazırda yangınları söndürmek için canla başla mücadele edenlere de kolaylık diledi.

Kabaktepe, bu süreçte evi, malı, mülkü, mahsulü zarar gören vatandaşların hiç tereddüt etmemesi gerektiğini, devletin tüm zararları telafi edecek güce sahip olduğunu belirtti.

Doğal afetlerle mücadelede, "devlete ve millete faydalı olma" düşüncesinin öncelikli olması gerektiğine değinen Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bir topluluğun başına bir doğal afet geldiği zaman o topluluğun bileşenlerinin, 'Bu doğal afetin üstesinden nasıl gelebiliriz?' düşüncesiyle bir araya gelip hareket etmesi gerekir. Bu durum; birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme edilemez. Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın. Bu yangınları siyasi menfaatlerine alet edenlere politik kariyerperest, bu amaçla toplumun arasına fitne tohumu ekenlere de siyasi kundakçı diyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket eden ülkemizin tüm bileşenlerine, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederken bu şuurla hareket etmeyenlere de 'el insaf' diyoruz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Validen mangal için mesaj atanlara: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?
Validen mangal için mesaj atanlara: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı
Son dakika: Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:13:07. #1.16#

title