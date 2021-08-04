AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, doğal afette topluluğun bileşenlerinin bir araya gelerek hareket etmesi gerektiğini, bu durumun birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara ve politik yönlendirmelere malzeme edilemeyeceğini belirterek, "Yangınların söndürülmesine...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, doğal afette topluluğun bileşenlerinin bir araya gelerek hareket etmesi gerektiğini, bu durumun birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara ve politik yönlendirmelere malzeme edilemeyeceğini belirterek, "Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelip sohbet eden Kabaktepe, daha sonra ilçe başkanlığını ve Arnavutköy Belediyesini ziyaret etti.

Teşkilat mensuplarına hitap eden Kabaktepe, son günlerde meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü dile getirdi.

Orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden devletin tüm yetkililerine, personellerine, gönüllü vatandaşlara teşekkür eden Kabaktepe, doğal afette şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, halihazırda yangınları söndürmek için canla başla mücadele edenlere de kolaylık diledi.

Kabaktepe, bu süreçte evi, malı, mülkü, mahsulü zarar gören vatandaşların hiç tereddüt etmemesi gerektiğini, devletin tüm zararları telafi edecek güce sahip olduğunu belirtti.

Doğal afetlerle mücadelede, "devlete ve millete faydalı olma" düşüncesinin öncelikli olması gerektiğine değinen Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bir topluluğun başına bir doğal afet geldiği zaman o topluluğun bileşenlerinin, 'Bu doğal afetin üstesinden nasıl gelebiliriz?' düşüncesiyle bir araya gelip hareket etmesi gerekir. Bu durum; birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme edilemez. Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın. Bu yangınları siyasi menfaatlerine alet edenlere politik kariyerperest, bu amaçla toplumun arasına fitne tohumu ekenlere de siyasi kundakçı diyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket eden ülkemizin tüm bileşenlerine, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederken bu şuurla hareket etmeyenlere de 'el insaf' diyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu