AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Siyasi kundakçılık yapmayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Siyasi kundakçılık yapmayın

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Siyasi kundakçılık yapmayın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son günlerde meydana gelen orman yangınları üzerinden muhalefetin kara propaganda yürüttüğünü söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son günlerde meydana gelen orman yangınları üzerinden muhalefetin kara propaganda yürüttüğünü söyledi. Muhalefet temsilcilerinin yanlış bilgilerle toplumu ayrıştırmaya çalıştığını ve devleti aciz göstermek istediğini ifade eden Kabaktepe, "Doğal afetler kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemlidir. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın" dedi.

Doğal afetlerin kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Bir doğal afet meydana geldiği vakit 'Nasıl faydalı olabilirim?' düşüncesiyle bir araya gelmek esastır. Bu durumu bir takım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme etmenin millete bir faydası yoktur. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ TÜM ZARARLARI TELAFİ EDECEK GÜÇTEDİR"

İstanbul Arnavutköy ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kabaktepe, "Son günlerde meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden devletimizin tüm yetkililerine, personellerine, gönüllü vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Doğal afette şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Halihazırda yangınları söndürmek için canla başla mücadele eden tüm kardeşlerimize Rabbim'den kolaylıklar temenni ediyorum. Bu süreçte evi, malı, mülkü, mahsulü zarar gören vatandaşlarımızı hiç tereddüt etmesin, devletimiz tüm zararları telafi edecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

"POLİTİK KARİYERPERESTLİK UĞRUNA TOPLUMA FİTNE EKMEYİN"

Doğal afetlerle mücadele devlete ve millete faydalı olma düşüncesinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Bir topluluğun başına bir doğal afet geldiği zaman o topluluğun bileşenlerinin, 'Bu doğal afetin üstesinden nasıl gelebiliriz?' düşüncesiyle bir araya gelip hareket etmesi gerekir. Bu durum birtakım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme edilemez. Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın. Bu yangınları siyasi menfaatlerine alet edenlere politik kariyerperest, bu amaçla toplumun arasına fitne tohumu ekenlere de siyasi kundakçı diyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket eden ülkemizin tüm bileşenlerine, siyasi parti temsilcilerine, STK'lara teşekkür ederken bu şuurla hareket etmeyenlere de 'El insaf' diyoruz" açıklamasında bulundu.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Siyasi kundakçılık yapmayın
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Siyasi kundakçılık yapmayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Validen mangal için mesaj atanlara: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?
Validen mangal için mesaj atanlara: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı
Son dakika: Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Siyasi kundakçılık yapmayın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:40:32. #1.16#

title