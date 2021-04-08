AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU
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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde roman sanatçılar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde roman sanatçılar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Kabaktepe, "Bir insanı abc diye ayıran ahmak kişiler, sen dünyaya gelirken Allah'a dilekçe mi verdin? Bizler insanları ırklarına, doğdukları vatanlarına, anne ve babasının taşıdığı kimliğe göre ayrıştırılmasını yaradılışa isyan olarak görüyoruz" dedi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, roman sanatçılar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmada, roman vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı video izlendi.

"KARDEŞ OLDUĞUMUZA İNANAN BİR ANLAYIŞTAN GELİYORUZ"

Daha sonra konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Roman kardeşlerimizin bizim için ne anlama geldiğini anlatmak için bazı cümlelerim vardı ancak hem sizin sözleriniz hem de Cumhurbaşkanımız sözleri her şeyi dile getirdi. Hakikaten ben şuna inanıyorum; Bir insanı abc diye ayıran ahmak kişiler, sen dünyaya gelirken Allah'a dilekçe mi verdin? Bizler insanları ırklarına, doğdukları vatanlarına, anne ve babasının taşıdığı kimliğe göre ayrıştırılmasını, yaradılışa isyan olarak görüyoruz ve hep beraber kardeş olduğumuza inanan bir anlayıştan geliyoruz. Onun için romanım diye söyleyebilmekten hiçbir zaman çekinmiyoruz. Çünkü Havva anamız, Adem babamız, yaratıcımız ise Allah'tır" dedi.

Romanların ne eksiklikleri varsa hepsini gidermeye hazır olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Hakikaten Türkiye'nin Türkiye olabilmesinin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kapımız siz roman kardeşlerime açık demeye utanıyorum. Çünkü bu kapı sizin ve herkese açık. Sevgi nedir diye anlamayanlar size baksa anlar. Muhabbet ne olduğunu bilmeyenler, roman kardeşlerimizi seyretse muhabbetin kitabını yazar" diye konuştu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, ROMANLARLA BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:01:30. #1.16#
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