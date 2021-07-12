AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Rant çarkına engel olacağız"
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Rant çarkına engel olacağız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 'Rant çarkına engel olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Merter'deki ek hizmet binası ve katlı otoparkın satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seçimden önce 'İstanbulluların parasını kimseye peşkeş çekmeyeceğiz' diyenlerin seçimden sonra 'İstanbul...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Merter'deki ek hizmet binası ve katlı otoparkın satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seçimden önce 'İstanbulluların parasını kimseye peşkeş çekmeyeceğiz' diyenlerin seçimden sonra 'İstanbul nimet nimet' anlayışıyla kamu arazileri üzerinden rant çarkı kurmasına engel olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde satın alınan, AK Parti döneminde ise İstanbulluların hizmetine sunulan Merter'deki ek hizmet binası ve katlı otopark, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa konuldu. AK Parti İstanbul yönetiminin çabalarıyla söz konusu binanın piyasa değerinin 3'te 1 fiyatına satışı iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçimden önce 'İstanbulluların parasını kimseye peşkeş çekmeyeceğiz' diyenlerin seçimden sonra 'İstanbul nimet nimet' anlayışıyla kamu arazileri üzerinden rant çarkı kurmasına engel olmaya devam edeceğiz" dedi.

"CHP'Lİ İBB'NİN YAKLAŞIK 303 MİLYON TL'LİK RANTINA ENGEL OLDUK"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından ise konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP'li İBB'nin yaklaşık 303 milyon TL'lik rantına engel olduk. İBB'ye ait Merter'deki ek hizmet binası ve katlı otoparkın piyasa değerinin 3'te 1 fiyatına yandaşlara peşkeş çekilmesini amaçlayan satış kararı iptal edildi.

1- Halihazırda Merter Ek Hizmet Binası olarak değerlendirilen arsa, Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanlığı döneminde İstanbulluların hizmetine sunmak amacıyla Güngören Belediyesi'nden satın alınmıştı.

2- 4 bin 907 metrekare arsa üzerine AK Parti döneminde bugünkü ek hizmet binası ve katlı otopark inşa edildi. Toplamda 46 bin 200 metrekare alana sahip bina, CHP'li İBB Başkanı tarafından önce 'Ben yaptım' diye pazarlandı, ardından da satışa çıkarıldı.

3- Satış kararının perde arkasındaki skandal deşifre oldu. Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan bina, 147 milyon TL'ye satıldı. Yaklaşık 303 milyon TL'lik bir rant çarkının kurulmak istendiği satış kararı, AK Parti İstanbul yönetiminin çabalarıyla iptal edildi.

4- İstanbullular adına soruyoruz; imar planlarında 'Kentsel Hizmet Alanı' olarak geçen, 100 metrekare bir dükkanın 1 milyon dolar değerinde olduğu bölgede 46 bin 200 metrekarelik alanın 17 milyon dolara satılmasının perde arkasındaki rant çarkının menfaatçileri kimdir?"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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