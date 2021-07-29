AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin fidan bağışı çağrısına ilçe belediyelerinden destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin çağrısına icabet eden ilçe belediye başkanları binlerce fidan bağışı taahhüdünde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin çağrısına icabet eden ilçe belediye başkanları binlerce fidan bağışı taahhüdünde bulundu.

Kabaktepe, fidan bağışı kampanyasına öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun çağrısına sosyal medyadan destek vererek, ilçe belediye başkanlarına davette bulundu.

Çağrıya karşılık veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 20 bin, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken 10'ar bin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 7 bin 500, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 7 bin, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 6'şar bin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 5'er bin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız 3 bin fidanla kampanyaya destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu