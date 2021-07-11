AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinekle mücadele" eleştirisi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinekle mücadele" eleştirisi Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye 'sivrisinekle mücadele' eleştirisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirerek, "Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirerek, "Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB yönetimini sivrisineklerle mücadele konusunda eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir tweetle müsilajı temizleyen CHP'li İBB, bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor! Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Son Dakika | Bakan Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Melisa Döngel Burak Özçivit Zeynep Bastık
Spor Lionel Messi Alper Yılmaz Aykut Kocaman Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinekle mücadele" eleştirisi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 15:46:59. #1.14#

title