AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Vatandaşlarımızın yanındayız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Vatandaşlarımızın yanındayız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Vatandaşlarımızın yanındayız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri harekete geçtiğini duyurdu.

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında" dedi.

AK Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinasyonunda destek ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin ardından Ak Parti İstanbul ilçe belediyeleri selzedelere yardım amacıyla harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 TIR, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arasöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatlar ivedilikle bölgeye gönderildi. Yeni destek ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam edeceğiz. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" diye konuştu.

KABAKTEPE: TÜM ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen yardımlar hakkında açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza destek olmak için tüm çalışmalar ivedilikle sürüyor. Biz de AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak, bölgedeki çalışmalara katkı sağlamak, vatandaşlarımızın yanında olmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli ihtiyaç malzemeleri tespit ettik ve belediyelerimiz de derhal hazırlıklara başladı" dedi.

 "SU VE GIDA MALZEMELERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ"

İlk yardımların bölgeye ulaştığını söyleyen Kabaktepe, "Belediyelerimiz tarafından şimdiye kadar bölgeye; temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 TIR, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arasöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatlar ivedilikle bölgeye gönderildi. Yeni destek ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız asla yalnız değildir. Gerek ihtiyaçlarının karşılanması gerekse de zararlarının telafi edilmesi noktasında gereken destek verilecektir. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" açıklamasında bulundu.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Vatandaşlarımızın yanındayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel bölgesinde) Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız."
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Deniz Akkaya Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Muslera Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Vatandaşlarımızın yanındayız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:24:26. #1.15#

title