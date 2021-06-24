AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başakşehirli gençlerle oyun oynadı
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başakşehirli gençlerle oyun oynadı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başakşehirli gençlerle oyun oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti. Başakşehir Belediyesi BASE E-spor Merkezi'nde gençlerle son dönemin revaçta oyunu 'Valorant'ı oynayan Başkan Kabaktepe, "Başakşehir bu konuda çıtayı yükseltmiş ve çok güzel bir merkezi gençlerin hizmetine sunmuş" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Başakşehir'e gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ilk durağı Başakşehir Belediyesi oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ziyarette son dönemde hayata geçirilen BASE Espor Merkezi, Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi hakkında Başkan Kabaktepe'ye bilgi verdi.

"Başakşehir İstanbul'un incisi"

Başakşehir'de hayata geçirilen projelerden övgüyle bahseden AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Başakşehir İstanbul'un incisi konumundaki bir ilçemiz. Buradaki çalışmalar ve projeler, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok belediyesine de örnek oluyor. Durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kartoğlu ve Başkan Kabaktepe 'Valorant' oynadı

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin bir sonraki durağı Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab oldu. Başkan Kabaktepe, Başkan Kartoğlu ile birlikte BASE E-spor Merkezi'ni inceledi. Oyuncu koltuğuna oturan Başkan Kartoğlu ve Başkan Kabaktepe, gençlerle birlikte 'Valorant' isimli oyunu oynadı. Başkan Kabaktepe, "Başakşehir, bu konuda çıtayı yükseltmiş ve çok güzel bir merkezi gençlerin hizmetine sunmuş" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurdu"

Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Başakşehir Radyo Akademi'yi de ziyaret eden Başkan Kabaktepe, "Gelişen teknolojiye ayak uyduran Başakşehir, bu konuda Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurmuş. Başakşehir'in gençlerle bir olması ve birçok imkanı sunması bizleri de çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ndeki temaslarını tamamlayan Başkan Kabaktepe'nin son durağı AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı oldu. Başkan Kabaktepe burada AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. - İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başakşehirli gençlerle oyun oynadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başakşehirli gençlerle oyun oynadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başakşehirli gençlerle oyun oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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