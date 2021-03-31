AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbulluları, tiyatroya daha çok ilgi göstermeye davet ediyorum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Taksim'de düzenlenen programa katıldı.

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Taksim'de düzenlenen programa katıldı. Tiyatrocularla buluşan Kabaktepe, "Medeni bir toplumun en önemli ölçütlerinden biri, hiç şüphe yok ki tiyatroyla kurduğu ilişki biçimidir. Tiyatro kendine mahsus özellikleriyle seçkin bir sanat dalıdır. Tiyatro'nun olmazsa olmaz şartı seyircidir. Bu nedenle, yaşadıkları şehir Kültür ve Sanat Başkenti olan sevgili İstanbulluları, tiyatro sanatına daha çok ilgi göstermeye davet ediyorum" dedi.

Programa; Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Komisyon Üyeleri ve çok sayıda tiyatrocu katıldı. Tiyatrocularla yakından ilgilenen Kabaktepe, sanatçıların görüş, öneri ve temennilerini dinledi. Dile getirilen sorun ve taleplerle yakından ilgileneceğini ifade etti. Programın sonunda katılımcılara, İsmail Hakkı Dümbüllü adına Darphane tarafından bastırılan Hatıra Parası takdim edildi.

"Tiyatro'nun olmazsa olmaz şartı seyircidir. Hatta seyirci tiyatronun belki de yegane gerekliliğidir." diyen Kabaktepe, "Bu nedenle, yaşadıkları şehir kültür ve sanat başkenti olan sevgili İstanbulluları, tiyatro sanatına daha çok ilgi göstermeye davet ediyorum." dedi. Kabaktepe, "Türkiye'de her alanda olduğu gibi tiyatro alanında her türlü zorluklara ve imkansızlıklara rağmen işini büyük bir özveriyle icra eden çok sanat emekçisi var. Hepsiyle iftihar ediyoruz. Bütün tiyatro emekçilerimizin ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü tebrik ediyor, ruh ve gönül dünyamızı besleyen ve güzelleştiren sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum." dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı