AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanın kendilerine şeref kazandırdığı kadar omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "Bu sorumluluk;

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan
14.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:31

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanın kendilerine şeref kazandırdığı kadar omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "Bu sorumluluk; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve kenetlenme şuurudur. İşte bu şuur bizim; 2023, 2053, 2071 ve daha nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Şenocak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletlerin tarihinde asla unutulmayan ve unutulmaması gereken günlerin olduğuna vurgu yaptı.

Şehitlere duyulması gereken minnet ve gösterilmesi gereken vefa adına 15 Temmuz 2016'nın da böyle bir gün olduğunu aktaran Şenocak, FETÖ'cü hainlerin ihaneti ve milletin topyekun gösterdiği kahramanlığı asla unutmayacak ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Aradan geçen 4 yıl içinde bu ihanet çetesinin iç ve dış bağlantıları ortaya çıktıkça, millet olarak 15 Temmuz'da nasıl bir 'var oluş' mücadelesi verdiğimiz daha iyi anlaşılıyor. 15 Temmuz'da vatanımız en az 1915'te Çanakkale'deki kadar hayati, ihtişamlı ve büyük bir vatan mücadelesi vermiştir. Türkiye, İstiklal Savaşı'ndan sonra bir kere daha bu milletin topyekun 'vatanı' olmuş, 'vatanı' olarak kalmıştır. 15 Temmuz, ölümlerin üzerine yürüyen bir lider ve o lidere sonuna kadar güvenen bir milletin asla yenilmeyeceğini, teslim alınamayacağını gösteren bir izzet manifestosu, bir bağımsızlık vesikasıdır. Herkes bilsin ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Anlayışlar değişecek, analizler değişecek, söylemler değişecek, siyasetler değişecektir."

"15 Temmuz 'bitti, geçti' diye geçiştireceğimiz bir gün değildir"

Şenocak, 15 Temmuz ile milleti küçümseyen, yok sayan, demokratik bilinciyle alay eden, bütün siyasal tezlerin çöpe atıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan asla unutmamalıyız ki; 15 Temmuz'da milletimizin yazdığı destan bize şeref kazandırdığı kadar, omuzlarımıza da ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve kenetlenme şuurudur. İşte bu şuur bizim; 2023, 2053, 2071 ve daha nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Zira 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da umduklarını bulamayanlar yeni arayış içerisindeler.

Tüm bu oyunların bir tek amacı var, Türkiye'yi durdurmak ve küresel hegemonyanın emrinde bağımlı bir ülke yapmak. Çünkü onlar, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de küresel planları bozup oyun kurucu bir aktör olan değil, mahkum ve bağımlı bir Türkiye istiyorlar. İşte bu nedenle 15 Temmuz, 'yaşadık, bitti, geçti' diye geçiştireceğimiz bir gün değildir. 15 Temmuz'u bütün boyutlarıyla her zaman hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi bir kere daha sevgi, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit ailelerimize saygı ve şükranlarımızı bildiriyor, her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Kaynak: AA

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