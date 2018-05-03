AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İstanbul'da Hedef Yüzde 60+1"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerine ilişkin hedeflerini açıklayarak, "Sandıkları patlata patlata geleceğimizden en ufak şüphemiz yok. Çok iddialıyız, İstanbul ile alakalı bir hedefimiz var. İstanbul'daki hedef yüzde 60+1" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Şenocak, toplantıda Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 6'ncı Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında bilgiler verdi. Pazar günü gerçekleştirilecek kongrede manifesto açıklayacaklarını ifade eden Şenocak, İstanbul hedefinin yüzde 60+1 olduğunu ifade etti. Kongrede Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili bir sürpriz olabileceğini ifade eden Şenocak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Manifestomuzun açıklanacağı kongremize tüm halkımız da dahil ettik"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 27 ilçe başkanlığı ile ilgili değişim kararı aldıklarını hatırlatarak, "Bu kadar değişikliğin olduğu yerde tek liste halinde İstanbul'daki kongrelerimizi bitirdik. AK Parti'li olmanın ruhunu bir kez daha İstanbul teşkilatı olarak yansıttık. 27 ilçe değişikliğiyle gittiğimiz kongre sürecimizi de tamamlamış olduk. 27 arkadaşla değişikliğe gitmek onları kenarda tutmak değil, Birçok arkadaşımı belki il yönetiminde değerlendireceğiz onun için değişik kademelerde her birinden istifade edeceğiz. Özellikle bugüne kadar hiçbir şekilde siyaset yapmayan hayatında ilk sefer siyasete bulaşan arkadaşlarla birlikteyiz. Nasip olursa kongreyle alakalı hummalı bir çalışma içindeyiz. 6 Mayıs Pazar günü de manifestomuzun açıklanacağı kongremize tüm halkımız da dahil ettik. Gerçekten sağlam, ciddi bir teveccüh var, halkımızı, organlarımızı Cumhurbaşkanımızla buluşturacağız" dedi.

"İstanbul'daki hedef 60+1"

Seçime yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Şenocak, "Teşkilatımızın her kademesinde şu anda ciddi bir çalışma var. 2 milyon 350 bin üyeyle İstanbul'a hakim olan bir teşkilatız. Pazar günkü tarihi ülke tarihi açısından, partimiz için çok önem arz edecek bir kongre süreci olacak. Tarihe bir not düşülesi bir kongre olacak. Sandıkları patlata patlata geleceğimizden en ufak şüphemiz yok. Çok iddialıyız, İstanbul ile alakalı bir hedefimiz var. İstanbul'daki hedef 60+1. Sandıklarla alakalı çalışan 250 bin kişilik bir teşkilatımız var. Bu normal bir parti seçimi değil, ülkenin bekasıyla alakalı bir süreçten bahsediyoruz" diye konuştu.

"Başbakanımızla alakalı başka bir sürpriz de var"

Partideki kadın oranının arttırılması için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Şenocak, "Başbakanımız gelecek, normalde programımızda var, inşallah başbakanımız orada olacak. Başbakanımızla alakalı başka bir sürpriz de var belki onun için kendisi orada olacaklar. Adına rehavet diyemeyiz belki ama muhakkak eksik çalıştığımız noktalar olabilir. Yüzde 30 bayanımız olacak, en az 15 tane. Biz ittifakla seçime gidiyoruz değil mi? Neydi bugün bizim yaptığımız bu ülkenin bekası, devamı, ülkedeki huzurun, kardeşliğin, beraberliğin pekiştirilebilmesi için ittifak yaprak seçime gidiyoruz" dedi. - İSTANBUL