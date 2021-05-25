AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yılında kabri başında andı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yılında kabri başında andı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen ziyarette Kısakürek, Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla yad edildi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek'in çok önemli bir fikir ve dava insanı olduğunu belirtti.

Kısakürek'in, fikirleri ve eserleriyle bir çağa damga vurmuş, kendinden sonrakilere de örnek olmuş çok önemli bir fikir insanı olduğunu ifade eden Tomakin, şunları kaydetti:

"Üstad, özellikle gençlerin yetişmesinin, bir davayı, bir düşünceyi gençlerin sahiplenmesinin öneminin farkında olan ve bir nesil yetiştirme çabasını bize ifade eden bir mütefekkirdir. Her eserinde, her söyleşisinde, bulunduğu her yerde gençlerin davayı sahiplenmesi için gençlerle alakalı çok önemli tespitlerine, düşüncelerine sürekli yer vermiştir. Tabii biz de onun ifade ettiği gibi 'Genç adam, senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır' ifadesiyle bize serden geçilecek yolu bir kere daha ifade etmiştir. Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Sayın Cumhurbaşkanımızla da teşriki mesaide bulunmuş, Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini her zaman hayırla yad etmiştir.

Biz de İstanbul Gençlik Kolları olarak, gençler olarak diğer 80 ilimizde de olduğu gibi Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanın derdinde olduğumuzu buradan bir kere daha ilan ediyoruz. İnşallah 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuuruyla gençler olarak durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Anma etkinliğinde tüm gençlere Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerinin yer aldığı kitap ayracı hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı - Haberler
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