AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, İBB'yi baklava dağıtarak protesto etti

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporuna yansıyan 1 kilogram baklavanın 392 liraya alınmasını protesto etmek için belediye önünde baklava dağıttı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporuna yansıyan 1 kilogram baklavanın 392 liraya alınmasını protesto etmek için belediye önünde baklava dağıttı.

İBB'nin Saraçhane binası karşısında bir araya gelen gençlik kolları üyeleri, satın aldıkları baklavaları hazırladıkları stant üzerinde sergiledi.

"392'yi tatlı tatlı yediler." şeklinde pankart açan gençlik kolları üyeleri adına AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, basın açıklaması yaptı.

İBB Meclis toplantısında geçen ve medyada da yer alan haberlere göre 392 liraya 1 kilogram baklava alındığını belirten Tomakin, yapılan harcamaya tepki gösterdi.

İBB'nin israfta bulunduğunu ifade eden Tomakin, "Biz İstanbul'da aradık, taradık, kilosu 392 TL'ye bir baklava bulamadık. Tabii ki kilosu 392 TL olmasa da baklava dağıtalım istedik. Burada biz bir israf olduğunu düşünüyoruz. Gençler olarak bu israfın da tamamen karşısındayız. Seçimden önce 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf var, israfı bitireceğiz.' diyenlerin, hatta bundan dolayı dikey bahçeleri dahi sökenlerin kilosu 392 TL'ye baklava almasını da milletimizin takdirine bırakıyoruz." diye konuştu.

Tomakin, konuşmasının ardından vatandaşlara baklava ikramında bulundu. İBB Zabıta ve güvenlik personelleri ise ikramı kabul etmedi.

İBB'nin geçen hafta gerçekleştirilen meclis toplantısında Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, sunduğu Denetim Komisyonu raporunda, İETT Genel Müdürlüğünce Temsil ve Tanıtma Giderleri kapsamında gerçekleştirilen bazı alımların piyasa fiyatının üzerinde olduğunu belirtmişti. Kaynar, 1 kilogram baklavanın 392,7 TL, miktar olarak 1 adet olarak belirtilen kebaba 4 bin 600 TL verildiğini açıklayarak tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu