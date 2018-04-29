Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu dava gençlerin omzunda büyüdü. Çünkü davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren memleket davasına omuz vermiş, yüreğini koymuş büyük bir dava adamıdır. Yine gençlerin omzunda bu dava daha yükseklere çıkacaktır." dedi.

Gül, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.' diyerek yola çıktığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında her daim gençlerin bulunduğunu aktaran Gül, "Kapı kapı, sokak sokak bütün evlere girerek AK Parti'nin bayraklarını İstanbul'un bütün sokaklarına asarak AK gençliğin sesini bütün İstanbul'a duyuran gençler, Allah hepinizden razı olsun. Bu dava gençlerin omzunda büyüdü. Çünkü davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren memleket davasına omuz vermiş, yüreğini koymuş büyük bir dava adamıdır. Yine gençlerin omzunda bu dava daha yükseklere çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerle yürümüş bir liderdir." diye konuştu.

Bakan Gül, 24 Haziran'da bir ilki yaşayacaklarını anımsatarak, 18 yaşındaki her gencin milletvekili adayı olabileceğini söyledi.

Siyasetin bu sayede daha da gençleşeceğini aktaran Gül, gençlerin dinamizmi ve coşkusunun Meclis'te olacağını dile getirdi.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesayetlerle mücadele ettiği gibi gençlerin de önünü açtığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O yüzden heyecanlıyız. Gençlerimiz siyasetin geleceğine mührünü vuracaktır. Ben siyasette gençlerin büyük coşku ve enerjisinin bu seçimde büyük bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Türkiye, 24 Haziran'da tarihi bir tercih için sandıklara gidecek. Türkiye'nin geleceğini 24 Haziran'da sandıklar belirleyecek. İlk olarak Türkiye'de bütün vatandaşlar hem hükümeti belirleyecek hem de Meclis'i belirleyecek."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de bundan sonra yalnızca milletin dediğinin gerçekleşeceğini aktararak, ülkenin kaderini milletin iradesinin belirleyeceğine vurgu yaptı.

Gül, tarihi bir süreçte milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu seçimlerde oy kullanacaklarını dile getirerek, "Bizim adayımız belli. 7'den 70'e bütün sokaklarda sorun. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerleri çatıların üstünde altında, arka kapılarda aday bulmanın telaşı içerisinde. Ne kadar telaş içinde olsanız da ne kadar panik yapsanız da bu milletin dediği olacak. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olacak. Bu zaferi 24 Haziran'da gençlerimiz sağlayacak." dedi.

Bak'ın konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlerin coşku ve heyecanla 24 Haziran'a hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da siyasete gençlik kollarından itibaren başladığını anımsatan Bak, "Belediye başkanı, Başbakan ve milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Milletle ve gençlerle beraber yürüyor. Gençler bizim dinamomuz ve geleceğimiz. Büyüyen, gelişen ve güçlü Türkiye istiyoruz. O yüzden gençlerimize güveniyoruz." diye konuştu.

Bak, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yürüdüğü zaman PKK'nın ve YPG'nin çakalları kaçacak delik arıyorlar. Muhalefet 'Hodri meydan, haydi seçime.' diyordu. Şimdi aday bile bulamıyorlar. Çünkü milletin içinde çıkan aday bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan meydanda. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, buralara, liderliğe manşetlerle, kasetlerle gelmedi. Milletle ve gençlerle beraber geldi."