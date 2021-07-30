AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yanan ormanlar için 200 bin fidan bağışı topladı
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yanan ormanlar için 200 bin fidan bağışı topladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yanan ormanlar için 200 bin fidan bağışı topladı
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde, yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan kampanyada 200 bin fidan bağışı toplandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde, yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan kampanyada 200 bin fidan bağışı toplandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında meydana gelen yangınlardan olumsuz etkilenen ormanların, yeniden ağaçlandırılması için AK Parti İstanbul ailesinin başlattığı kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kabaktepe'nin İstanbul'daki ilçe belediyelerine fidan bağışı çağrısında bulunmasının ardından, toprakla buluşturulmak üzere 200 bin fidan bağışı toplandı. İstanbul'daki 24 AK Partili ilçe belediyesi kampanyaya destek verdi.

Kampanya kapsamında AK Partili belediyeler toplam 187 bin 500 fidan bağışladı. İstanbul İl Başkanlığının 12 bin 500 fidan bağışıyla, toplam 200 bin fidan rakamına ulaşıldı.

Kısa süre içerisinde temin edilecek fidanlar, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangından etkilenen ormanlık alanlara dikilecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyaya destek veren belediye başkanlarına teşekkür eden Osman Nuri Kabaktepe, "Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıyoruz. AK Parti İstanbul ailesi olarak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yakmaktan, yalandan ve terörden beslenenlere inat ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Katkı sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinin fidan bağış sayısı ise şöyle:

"İstanbul İl Başkanlığı 12 bin 500, Bağcılar Belediyesi 20 bin, Üsküdar Belediyesi 20 bin, Gaziosmanpaşa Belediyesi 10 bin, Eyüpsultan Belediyesi 10 bin, Beykoz Belediyesi 10 bin, Bahçelievler Belediyesi 10 bin, Kağıthane Belediyesi 10 bin, Ümraniye Belediyesi 10 bin, Arnavutköy Belediyesi 10 bin, Esenler Belediyesi 7 bin 500, Sultangazi Belediyesi 6 bin, Çekmeköy Belediyesi 6 bin, Tuzla Belediyesi 5 bin, Sultanbeyli Belediyesi 5 bin, Çatalca Belediyesi 5 bin, Başakşehir Belediyesi 5 bin, Pendik Belediyesi 5 bin, Şişli Belediyesi 5 bin, Sancaktepe Belediyesi 5 bin, Güngören Belediyesi 5 bin, Zeytinburnu Belediyesi 5 bin, Fatih Belediyesi 5 bin, Bayrampaşa Belediyesi 5 bin, Beyoğlu Belediyesi 3 bin."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yanan ormanlar için 200 bin fidan bağışı topladı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yanan ormanlar için 200 bin fidan bağışı topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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