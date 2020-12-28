AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi
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AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi

28.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:02
AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi

AK Parti'nin Beşiktaş, Sarıyer, Avcılar, Bahçelievler, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar ilçe kongreleri için başkan adayları açıklandı.

AK Parti'nin Beşiktaş, Sarıyer, Avcılar, Bahçelievler, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar ilçe kongreleri için başkan adayları açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.

İlçe başkanlıklarının 7. olağan kongrelerinin yapılacağını hatırlatan Şenocak, Beşiktaş'ta Tülin Hattat, Sarıyer'de Halil İbrahim Kurşun, Avcılar'da Abdullah Küçükoğlu, Bahçelievler'de Fatih Tuna, Eyüpsultan'da Muhammet Vanlıoğlu, Bağcılar'da Rüstem Tüysüz, Gaziosmanpaşa'da Fatih Aydemir, Kadıköy'de Fatih Kaya, Beyoğlu'nda Abdullah Enes Özkan, Üsküdar'da Erdem Demir'in başkan adayı olarak belirlendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:15:52. #1.15#
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