AK PARTİ İSTANBUL 7. OLAĞAN İL KONGRESİ ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
24.02.2021 16:58 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:05
AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongre öncesi Sinan Erdem ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kongreye gelen partililer isim kontrolü ve üst aramasıyla salona alındı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı