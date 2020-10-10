AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığına Ahmet Yasir Pirimoğlu getirildi

AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığına Ahmet Yasir Pirimoğlu seçildi.

AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığına Ahmet Yasir Pirimoğlu seçildi.

Üç dönem kuralı nedeniyle eski başkan Ömer Parlak'ın aday olmadığı kongre, Davraz Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlendi.

Pirimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.

AK Parti döneminde, Türkiye'de yolların yapıldığını, köprülerin bitirildiğini, sağlık hizmetleri alanında önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Pirimoğlu, her yıl hizmetlerin artarak devam ettiğini kaydetti.

Pirimoğlu, kendisini başkanlık görevine getiren delegelere teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı kongreye, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Başkanı Osman Zabun ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen