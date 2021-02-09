AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Güven, Kovid-19'a yakalandı
09.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:01
AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Güven, yazılı açıklamasında, belirli şikayetler üzerine gittiği sağlık kuruluşunda yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Güven, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin evde sürdüğünü belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli