AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Güven, Kovid-19'a yakalandı
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AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Güven, Kovid-19'a yakalandı

09.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:01
AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Güven, Kovid-19'a yakalandı

AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Güven, yazılı açıklamasında, belirli şikayetler üzerine gittiği sağlık kuruluşunda yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Güven, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin evde sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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