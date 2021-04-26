AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Balaban ve İl Genel Meclis üyesi Dikmen çalışmaları yerinde inceledi
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AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Balaban ve İl Genel Meclis üyesi Dikmen çalışmaları yerinde inceledi

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Balaban ve İl Genel Meclis üyesi Dikmen çalışmaları yerinde inceledi
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

AK Parti İscehisar ilçe Başkanı Metin Balaban ve il genel meclis üyesi Murat Dikmen futbol sahası yenileme bakım ve onarım çalışmaları yaptığı statta ve İl Özel idaresi Kocatepe Spor Salonu çevresinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldılar.

AK Parti İscehisar ilçe Başkanı Metin Balaban ve il genel meclis üyesi Murat Dikmen futbol sahası yenileme bakım ve onarım çalışmaları yaptığı statta ve İl Özel idaresi Kocatepe Spor Salonu çevresinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldılar.

Balaban, İscehisar Spor Kulübünün yenilenecek olan sentetik saha çalışmalarını ve yapımı tamamlanan Kocatepe Spor Salonunu yerinde incelediklerini belirtti.

Yapımı devam eden sahanın daha elverişli hale getirilmesi için ışıklandırma direkleri, portatif tribün scoreboard direği, yedek kulübeleri zemin düzenlenmesi gibi bazı aksaklıkların giderilmesi için İscehisar'a yakışır bir tesis olması için hep birlikte hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydeden Balaban, şunları söyledi:

"Bu tesisler yapılırken zamanında ve yerinde incelemeler yapılarak en iyi şekilde kazanımlar sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlara ve sporseverlere ileriye dönük yatırımlar kazandırmak amacı ile devletimizin destekleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çabaları ile güzel bir hale getirme gayretindeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İl Genel Meclis Üyesi Murat Dikmen de "İlçeye ve köylerine hizmet getirme gayretlerimiz, her alanda olduğu gibi sportif alanda devam ediyor. Buradaki eksiklikleri İlçe Başkanı Metin Balaban ile birlikte not ederek gerekli çalışmaları yapacağız. İscehisar'ı ve insanlarımızı ileriye taşımak için görevimizi gece gündüz demeden severek yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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