AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı Budak, göreve seçildi
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AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı Budak, göreve seçildi

23.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:33
AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı Budak, göreve seçildi

AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı Hatice Budak, olağan kongrede güven tazeledi.

AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı Hatice Budak, olağan kongrede güven tazeledi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongreye, AK Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara her alanda destek olduğunu belirtti.

Türkiye'de kadınları tarih boyunca istiklal mücadelelerinde daima ön safta yer aldığını ifade eden Budak, "Biz inanıyoruz ki kadınlar birlik olursa dünyayı ele geçirir. Birlik olacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Eski İl Kadın Kolları Başkanı Emine Kale'ye tablo, plaket ve çiçek sunuldu.

AK Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz da AK Partili milletvekilleri olarak tüm yatırımlarda gayret etiklerini, birlik ve beraberlik içinde hedeflere ulaşacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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