AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclis Toplantısı

76. AK Parti İlkadım İlçe Daraltılmış Meclis Toplantısı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un katılımı ile gerçekleştirildi.

Tok: "İlkadım 31 Mart'a hazır"

Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Burada gördüğümüz yoğun katılım, coşku ve heyecandan da anlaşıldığı gibi İlkadım 31 Mart'a hazır. AK Parti'li belediyecilik anlayışını devam ettirmek ve sandıklarda yeni rekorlara imza atmak için buradaki coşkuyu seçim gününe kadar hep birlikte sürdüreceğimize eminim. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana heyecanımızı hiç yitirmeden gece gündüz ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda, projelerimizin odağına insanı koyarak mega projelere imza attık. Belediyecilik hizmetlerini vatandaşımızın talepleri doğrultusunda güçlü bir iletişim ile en üst seviyelere taşıdık. Ama ne yaparsak yapalım en büyük başarının gönüllere girmek olduğunu bilerek çalıştık. Bu hedefimize de ulaştığımızı vatandaşlarımızdan gördüğümüz teveccühten anlıyor ve gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte yine hemşehrilerimizle gönül gönüle, AK Partimizin siz değerli aile üyelerimizle omuz omuza ve inşallah kıymetli AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Demir ile halkımıza hizmete devam edeceğiz" dedi.

Demir: "Samsunlu kardeşlerimiz hep saygı ile yaklaştı"

Samsun AK Parti Kurucu Üyeliğinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığına kadar siyaset hayatında her kademede hizmet ettiğini belirten AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "Siyasi hayatım boyunca Samsunumuzun genelinde tüm vatandaşlarımız her şartta saygı çerçevesi içerisinde yaklaşmışlardır. Bu güzel yaklaşım ile vatandaşımızla birlik içerisinde büyük başarılara imza attık. Samsun ve Samsunlular her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunun için nasip olurda seçimden başarı ile çıkarsak ki buna yürekten inanıyorum, vatandaşımızla uzun yıllar dayanan iletişimimizi daha da güçlendirerek Samsun'u beraber geleceğe taşıyacağız. Seçim çalışmalarımız süresince Samsun'un tüm ilçelerini gezerek hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. İlkadım'da da seçim çalışmalarımız devam ediyor ve olumlu tepkiler ile esnafımız, mahalle sakinlerimiz hanım kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimizle buluşuyoruz. Sanayiden ulaşıma, kültürden sanata şehrimiz için en iyisini yapacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Bu akşam gerçekleştirdiğimiz toplantıda da görüyorum ki İlkadım her anlamda seçime hazır. Bu coşkuyu birlikte arttırarak ulaşmadığımız, talebini beklentisini dinlemediğimiz kimse kalmayacak. Başta bu toplantıyı düzenleyen AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekilimiz Serkan Akyüz olmak üzere bizleri samimiyetle ağırlayan büyük ailemizin tüm üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve ak partiye gönül vermiş üyeler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA