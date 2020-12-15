AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Erbin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsun'da AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mücahit Erbin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum şu an hamdolsun. Tedavi için bir müddet evimizdeyiz. Rabbim'den tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek