AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Erbin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Erbin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

15.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:32
AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Erbin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsun'da AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Samsun'da AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mücahit Erbin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum şu an hamdolsun. Tedavi için bir müddet evimizdeyiz. Rabbim'den tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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