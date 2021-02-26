AK Parti İlkadım Gençlik Kollarından kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Parti İlkadım Gençlik Kollarından kan bağışı kampanyası

26.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:43
AK Parti İlkadım Gençlik Kollarından kan bağışı kampanyası

AK Parti İlkadım Gençlik Kollarınca, "Bir Kan Kardeşin Olsun" kampanyası çerçevesinde Türk Kızılaya kan bağışında bulunuldu.

AK Parti İlkadım Gençlik Kollarınca, "Bir Kan Kardeşin Olsun" kampanyası çerçevesinde Türk Kızılaya kan bağışında bulunuldu.

AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi.

"Bir Kan Kardeşin Olsun" başlığı altında bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Arslanoğlu, "Kan bağışı yaparak bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Size hiçbir zararı olmayacak kısa süreli bir işlem olan kan bağışı, birinin kurtuluşu olabilir. Genellikle başımıza gelmedikçe sağlığı çok önemsemez ve pek çok şeyi de görmezden geliriz. Tüm hemşehrilerimizi Kızılaya kan bağışında bulunmaları için davet ediyorum." dedi.

Arslanoğlu, programlarına katılan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Merve Bayraktar Keskin ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Zeki Müren Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hisarcık Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti İlkadım Gençlik Kollarından kan bağışı kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 13:14:15. #1.16#
title