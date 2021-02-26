AK Parti İlkadım Gençlik Kollarından kan bağışı kampanyası

AK Parti İlkadım Gençlik Kollarınca, "Bir Kan Kardeşin Olsun" kampanyası çerçevesinde Türk Kızılaya kan bağışında bulunuldu.

AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi.

"Bir Kan Kardeşin Olsun" başlığı altında bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Arslanoğlu, "Kan bağışı yaparak bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Size hiçbir zararı olmayacak kısa süreli bir işlem olan kan bağışı, birinin kurtuluşu olabilir. Genellikle başımıza gelmedikçe sağlığı çok önemsemez ve pek çok şeyi de görmezden geliriz. Tüm hemşehrilerimizi Kızılaya kan bağışında bulunmaları için davet ediyorum." dedi.

Arslanoğlu, programlarına katılan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Merve Bayraktar Keskin ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek