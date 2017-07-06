AK Parti ve MHP, İçtüzük Metninde Anlaştı

16 Nisan referandumunun ardından TBMM'nin içtüzünde yapılacak değişiklikler için tam mutabakat sağlandı.

YARIN MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzüğü değişikliği metni üzerinde anlaştı.

Teklif yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

DÜN TOPLANTI YAPILMIŞTI

AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin dünkü ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya varmıştı. 6 saat süren toplantının sonunda açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin yetkili organları tarafından hazırlanan, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 13 maddelik değişiklik teklifini MHP'nin yöneticileriyle masaya yatırdıklarını belirtmişti.

MHP'NİN 6 MADDESİ DE METİNDE

Elitaş, toplantıda söz konusu metnin, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve dünya örneklerindeki uygulamalar da dikkate alınarak değerlendirildiğine işaret etmiş, bu kapsamda metindeki 2 maddenin çıkarıldığını, MHP'den teklif edilen 6 maddenin de metne eklendiğini anlatan Elitaş, toplam 17 maddede uzlaşı sağladıklarını söylemişti.