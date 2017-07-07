AK Parti ve MHP, İç Tüzük Değişikliğini Meclis Başkanlığı'na Sundu

AK Parti ile MHP'nin, Meclis İç tüzüğü değişikliğine ilişkin ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.

AK PARTİ-MHP GÖRÜŞMESİ 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

AK Parti ve MHP içtüzük değişikliğini Meclis Başkanlığı'na sundu. İki parti arasındaki görüşme dün gerçekleşmiş ve yaklaşık olarak 6 saat sürmüştü.

TBMM BAŞKANI'NDAN BAHÇELİ VE YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

İç tüzükle ilgili olarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman şu açıklamalarda bulundu:

"İki değerli partimiz katkıda bulundu, gönül ister ki topyekün kabul edilmek suretiyle kısa sürede tamamlanmış olsun. Bütün emeği olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Grup Başkanlarına, Bahçeli beyefendiye, Binali Yıldırım beyefendiye."

AK PARTİ VE MHP DÜN ANLAŞMAYA VARMIŞTI

AK Parti ve MHP, dün yapılan TBMM İçzütüğü değişikliği metni üzerinde anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, görüşmenin yararlı geçtiğini açıklamışlardı.