AK Parti ile Mhp'nin 'ittifak Kanunu' Kabul Edildi, Meclis'te Kavga Çıktı

AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakı, seçilme yaşı, sandık uygulamaları, sandık görevlileri ile oy pusula ve zarflarına yönelik değişiklikleri de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.…

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