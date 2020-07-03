AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı ziyaretleri AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Ankara'da bir heyet halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Ankara'da bir heyet halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve bazı partili belediye meclis üyeleri ile birlikte Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına heyet halinde ziyarette bulunduklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin heyeti misafir ettiğini vurgulayan Elkin, şunları kaydetti:

"Ziyarette, bakan yardımcımızla ilçemizdeki silah sanayinin geliştirilmesi, teknolojik gelişimlere ayak uydurabilir hale gelmesi ve güncellenmesi anlamında daha da ileriye taşıma noktasında bilgi alışverişi ve istişarelerde bulunduk. Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede'ye göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Dünya pazarında önemli yer tutan Beyşehirli silah üreticilerimize devletimiz tarafından sağlanabilecek destekleri değerlendirdik. Bu anlamda üreticilerimizin üzerinden yükünü alabilecek, onların önünü açabilecek çalışmaların takibini yapmaya devam edeceğiz."

İlçe teşkilatı mensuplarıyla TOKİ Başkanlığını da ziyaret ettiklerini aktaran Elkin, ilçede planlanan sosyal konut alanlarının proje ve yapım aşaması ile ilgili sürecin kontrolü hakkında bilgi alışverişinde bulundukları dile getirdi.

Elkin, "Sosyal politikalar anlamında hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm, dar, orta ve normal gelirli hemşehrilerimizin konut ve barınma ihtiyaçları gibi temel ihtiyaç ve sorunlarının yakın takipçisi ve talepçisi olmak adına gereken tüm müracaat, kontrol ve takip aşamalarını sürekli gündemde tutacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA