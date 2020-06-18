AK Parti ilçe kongrelerinin takvimi belli oldu AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 7. Olağan Kongre dönemine ilişkin Sakarya takvimini açıkladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 7. Olağan Kongre dönemine ilişkin Sakarya takvimini açıkladı.

Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Tever'in kongre takvimini sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

Açıklamada paylaşımına yer verilen Tever, şunları kaydetti:

"AK Parti Sakarya 7. Olağan Kongre sürecimiz yeni normal şartlara uygun olarak gerçekleştirilecek. 2 Eylül Çarşamba günü Kaynarca ile başlayacak ilçe kongrelerimiz, 4 Ekim Pazar günü Karapürçek ilçe kongremiz ile sona erecek. Kongrelerimizin şimdiden ilçelerimize, ilimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçe teşkilatlarımız hamdolsun büyük bir heyecan ve coşku içerisinde kongrelerini gerçekleştirmeyi bekliyordu. Yeni normalleşme süreciyle maske, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet ederek, büyük bir coşku ve heyecan içerisinde örnek bir kongre sürecini hep birlikte yaşayacağız."

Kaynak: AA