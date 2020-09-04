AK Parti ilçe kongre tarihleri belli oldu AK Parti'nin Kayseri'de yapacağı ilçe kongrelerinin tarihleri belli oldu.

AK Parti'nin Kayseri'de yapacağı ilçe kongrelerinin tarihleri belli oldu.

Buna göre 5 Eylül'de Kocasinan'da yapılacak kongre ile başlayacak. Bünyan 6 Eylül, Tomarza 12 Eylül, Akkışla ve Sarıoğlan 13 Eylül, Felahiye ve Özvatan 19 Eylül, Yeşilhisar 20 Eylül, Develi 26 Eylül, Yahyalı 27 Eylül, Sarız ve Pınarbaşı 3 Ekim, İncesu 4 Ekim, Hacılar 10 Ekim, Talas 11 Ekim, Melikgazi ilçe kongresi ise 17 Ekim'de yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA