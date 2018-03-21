AK Parti İlçe Gençlik Kolları Üyelerinin Okul Ziyareti

AK Parti Kızılcahamam İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılcahamam Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Sarı ve beraberindekiler, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru Gökhan Osman Karaduman'ın isminin verildiği Z (zenginleştirilmiş) kütüphaneyi ziyaret ederek, okula şehidin fotoğrafını hediye etti.

Kızılcahamam Anadolu Lisesi Başmüdür Yardımcısı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Sarı ve yönetimine teşekkür etti.