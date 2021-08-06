AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

AK Parti Çarşamba 86. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

AK Parti Çarşamba 86. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, Öğretmen Evi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, orman yangınlarına işaret ederek, devletin tüm imkanları ile yangınları söndürmek için mücadele ettiğini belirterek, bir daha böyle olayların yaşanmamasını diledi.

Belediye Başkanı Halit Doğan ise ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da konuşmasında orman yangınlarına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Yangınlar ilk başladığında sabotaj düşüncesi vardı, ancak birileri provokatörlük yaparak yangınlar üzerinden prim kazanmak istiyor. 'THK'nın uçakları, helikopterleri hangarlarda çürüyormuş, AK Parti, THK'yı cezalandırıyormuş' gibi söylentiler var. Biz bu ülkeye hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken devletin bir kurumunu cezalandırması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? 50 tane uçak kiraladık ve yangını söndürmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah yangını da kısa sürede kontrol altına alarak söndüreceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin algı operasyonlarına kanmamanız."

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman