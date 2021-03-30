AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı
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AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı.

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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya, merkez ilçe başkanının yanı sıra 7 ilçe başkanı katıldı. İlçe başkanlarının sorunlarının dinlenildiği topladı konuşan İl Başkanı Yıldırım, ilçe başkanlarına her zaman halkın ve esnafın hal ve hatırlarını sormalarını istedi.

Öte yandan Başkan Yıldırım'ı toplandı sonrası Gölpazarı Spor Kulübü yönetim kurulu ziyarette bulundular. Sporu, sporcuyu, kulüpleri konuştuklarını anlatan Yıldırım, "Tez zamanda normal hayatımıza geri döner, amatör maçlarımızı, genç kardeşlerimizi izlemeye gideriz inşallah. Kulüp yöneticilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı
AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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