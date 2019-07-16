AK Parti İlçe Başkanı Yücedağ'dan, MUMDER'e ziyaret

AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ, Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği (MUMDER) Başkanı Adnan Yalçın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Mardin ve ilçelerinde bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yücedağ, MUMDER'i bugüne kadar yaptığı faaliyetler için tebrik ederek, bağımlılıkla mücadele konusunda her zaman destek sunacaklarını aktardı.

Yücedağ, "Gerek Mardin genelinde, gerekse Kızıltepe ilçesinde bağımlılıkla mücadele konusunda gereken gayretleri göstereceğiz. Bu anlamda MUMDER'in yaptığı çalışmaları dinledik. Kendileri böyle bir hassas bir konuda çalışmalar yapıyor. Çok önemli bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

Yalçın da, Yücedağ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti getirerek, teşekkür etti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar birçok faaliyet yaptıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar birçok eğitim verdik. Bundan sonra da çalışmalarımız olacak. Bağımlılıkla mücadele konusunda herkesin destek olmasını bekliyoruz. Kimin elinden ne gelirse yapmalıdır. Bu konuda gerek sivil toplum kuruluşları gerekse emniyet yetkililerinin bağımlılıkla mücadele ile ilgili yaptıkları çalışmaları her zaman desteklemeliyiz."

Yeni projeler için hazırlıkların devam ettiğine işaret eden Yalçın, bağımlılıkla mücadele konusunda ilgili bakanlıklar, AB hibeleri ve yerel yönetimlerin sunduğu proje hibelerine başvuracaklarını belirtti.

Kaynak: AA