AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz'dan Başkan Yaman'a ziyaret

23.08.2019 12:45

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a makamında ziyaretler devam ediyor.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ilk olarak Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, ardından Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın müdürü İlker Palamut ziyaret etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Makamımızda hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. İlk olarak Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, ardından da Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikanın müdürü İlker Palamut ziyarette bulundular. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA