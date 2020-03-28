AK Parti İlçe Başkanı Soydan'dan "Sağlığınız için evde kalın" çağrısı AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Covid-19 (Korona virüs) karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe halkına "Sağlığınız için evde kalın" çağrısında bulundu.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Covid-19 (Korona virüs) karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe halkına "Sağlığınız için evde kalın" çağrısında bulundu.

Başkan Soydan, yaptığı açıklamada tüm dünya ülkeleri ile aynı anda Türkiye'nin de Korona virüsü nedeni ile zor günler geçirdiğini belirtti. Pazaryeri ilçesinde başta özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların ve ilçe halkının evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Soydan, sözlerine şöyle devam etti;

"Toplumu korumak, kendimizi korumakla başlar ilçemizde Pazaryeri Kaymakamlığımızın ve Pazaryeri Belediyesinin oluşturmuş olduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevlilerimiz 65 yaş ve üstü ikametlerinden ayrılma kısıtlaması olan hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını özveri ile karşılıyor. Bu zor günler geçene kadar evde kalın." - BİLECİK

Kaynak: İHA