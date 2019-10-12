AK Parti İlçe Başkanı Sarıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı

12.10.2019 14:40

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Sarıoğlu, mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu harekatın, bir barış harekatı olduğunu anımsattı.

Türk askerinin her zaman yanında olduklarını belirten Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güneyine 30-40 kilometrelik güvenlik koridoru oluşturmak için başlayan Barış Pınarı Harekatı, zorunlu bir harekattır. Bu sınırda PKK/YPG terör örgütünün DEAŞ terörünü Türkiye içerisine sokmaya çalışması söz konusudur. Allah silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin. Bizler, Türk vatandaşı olarak askerlerimizin yanındayız. Bize ne görev düşerse buradayız."

"Harekatta şehit olanların mekanları cennet olsun." diyen Sarıoğlu, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Allah ordumuza zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA