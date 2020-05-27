AK Parti İlçe Başkanı Öner, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı AK Parti Gercüş İlçe Başkanı Şefik Öner, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

AK Parti Gercüş İlçe Başkanı Şefik Öner, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Güvenlik güçlerinin ziyaretinde baklava ikramında bulunan Öner, görevlerinin zor ve meşakkatli olduğunu belirtti.

Öner, "Bu ziyaretlerde sosyal mesafeye ve maske kullanımına riayet ederek arkadaşlarımızın bayramlarını kutladık. Evlerimizde çocuklarımızla bayramımızı kutlarken görevi başında olan polis, asker ve sağlık personelleri bizler için çalışıyor. Onları ziyaret ederek bayramlarını kutladık." dedi.

Kaynak: AA