AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin "Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız Ki Bir Daha...

Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü nedeni ile basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında "Bizler bugün ilçemizde ve ülkemizde, huzur içerisinde yaşıyorsak Şehitlerimizin sayesinde yaşadığımızı bilmeliyiz" diyen Çetin "15 Temmuz hain darbe girişimine izin vermeyen başta o gece canlarını veren Şehitlerimize, Gazilerimize borcumuz olduğunu unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız ki bir daha yaşanmasın" dedi.

Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, 4 Eylül Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü nedeni ile basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında "Milletler vardır tarih yapar ve tarihe altın harflerle yazılırlar; Tarihte birçok defa olduğu gibi 15 Temmuz 2016 günü Ülkemizi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütüne karşı milletimiz yine bir tarih yazmıştır" diyen İlçe Başkanı Çetin"FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin Ülkemizi işgal etmek, parçalamak ve güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek üzere planlanmış bir girişim olduğunu hepimiz biliyoruz, bir daha böylesi bir kalkışmanın yaşanmaması için üzerimize düşen sorumluluklar olduğunun bilinci içerisindeyiz" dedi. Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin bir daha yaşanmaması için unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğine işaret eden İlçe Başkanı Çetin "15 Temmuz hain darbe girişimine izin vermeyen başta o gece canlarını veren Şehitlerimize, Gazilerimize borcumuz olduğunu unutmadık unutmayacağız unutturmayacağız ki bir daha yaşanmasın. Bizler bugün ilçemizde ve ülkemizde, huzur içerisinde yaşıyorsak Şehitlerimizin sayesinde yaşadığımızı bilmeliyiz. O gece milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanan darbe girişimini engelleyen aziz milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Basın açıklamasının devamında; 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitleri parkında toplanmalarındaki amaçlarının buradaki anıtta isimleri yazılı olan Şehitlerimizin emanetine sahip çıktıklarını göstermek ve onların ruhlarına dualar okumak için olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Çetin, ilçeye böylesine güzel bir parkı kazandıran, adını da 15 Temmuz Şehitleri parkı koyan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya tüm Bozüyüklüler adına teşekkür etti.

Bozüyüklü hemşehrilerine 15 Temmuz Şehitleri Parkı'ndan seslenen AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin "bizler bir oldukça milli değerlerimize sahip çıktıkça devletimizin yanında oldukça bir daha hiç bir örgüt böylesi bir kalkışmayı aklının ucundan bile geçiremeyeceğini biliyor, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Basın açıklamasının ardından hep birlikte 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, parti yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclis üyeleri ve partililer katıldı. - BİLECİK