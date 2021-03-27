AK Parti İlçe Başkanı Doğruca, Karabağlar'a eğitim kampüsü yapılacağını duyurdu
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AK Parti İlçe Başkanı Doğruca, Karabağlar'a eğitim kampüsü yapılacağını duyurdu

Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
AK Parti İlçe Başkanı Doğruca, Karabağlar'a eğitim kampüsü yapılacağını duyurdu

AK Parti Karabağlar İlçe Başkan İrfan Doğruca, Emniyet Müdürlüğüne ait Bozyaka'daki alanın, eğitim kampüsü haline getirileceğini bildirdi.

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AK Parti Karabağlar İlçe Başkan İrfan Doğruca, Emniyet Müdürlüğüne ait Bozyaka'daki alanın, eğitim kampüsü haline getirileceğini bildirdi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İzmir Emniyeti Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün hizmet binası alanı Karabağlar'da yeni eğitim kampüsü yapılması için Milli Eğitim'e devredildi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkan İrfan Doğruca, Karabağlar'ın eğitim ağırlıklı ilçe olması yolunda yapılan protokolün çok önemli olduğunu belirterek, "Karabağlar'ı bir eğitim kampüsü haline getirmek için Karabağlar'ın bir erkleriyle mücadele ediyoruz. Karabağlar'a üniversitenin yerleşmesinin kazandırılması noktasından başlayan bu eğitim seferberliğimiz, Karabağlar'a yeni eğitim kampüslerinin kazandırılmasıyla da devam ediyor. Karabağlar'ın eğitim seviyesi yükseldikçe yaşam kalitesi ve ekonomik seviyesinin de yükseleceğini biliyoruz. Yeni eğitim kampüsümüz Karabağlar'a ve özellikle de gençlere hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğünün projelendirme çalışması yaptığı 63 bin metrekarelik alanda ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı eğitim binası ve spor salonu yapılmasının düşünüldüğü de aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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