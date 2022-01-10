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AK Parti İlçe Başkanı Deniz, gazetecileri ziyaret etti

AK Parti İlçe Başkanı Deniz, gazetecileri ziyaret etti
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ziyaret etti.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ziyaret etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Deniz, belediyenin geçen yıl yaptığı çalışmalara değindi.

Kentin beş yıl içinde milyonluk yatırımlarla modern görünüme kavuştuğunu dile getiren Deniz, 2021 yılının Malazgirt için unutulmaz bir dönem olduğunu kaydetti.

Gazeteciler de Deniz'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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