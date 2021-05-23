AK Parti İlçe Başkanı Ciner'in babası Korona'ya yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İlçe Başkanı Ciner'in babası Korona'ya yenildi

AK Parti İlçe Başkanı Ciner'in babası Korona'ya yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in Babası Hasan Ciner, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in Babası Hasan Ciner, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bir süredir Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde Korona virüs nedeniyle tedavi gören AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in babası Hasan Ciner, durumu ağırlaşınca Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu sabah sevk edilmişti. 63 yaşındaki Ciner, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Ciner'in ölümü Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İlçe Başkanı Ciner'in babası Korona'ya yenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 23:51:07. #1.13#

title