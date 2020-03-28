AK Parti İlçe Başkanı Bulut'tan "evde kal" çağrısı Muş'un Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısı yaptı.

Muş'un Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısı yaptı.

Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının önüne geçmenin en etkili yollarından birinin evde kalmak olduğunu söyledi.

Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Devletimizin yaşlılarımıza her zaman sahip çıktığını net bir şekilde görmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, yaşlılar en kıymetlilerimizdir. Bu kapsamda ilçemizde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş üstü ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip hemşehrilerimizin sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanmakta. Değerli büyüklerimizden tek bir isteğimiz var, evlerinde kalsınlar. Unutmayınız ki alacağınız tedbirler virüsten çok daha güçlüdür. Evde kalıyoruz, evde hayat var."

Kaynak: AA