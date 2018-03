AK Parti İl Yönetimi Yığılca İlçesinde Sıcak İlgi

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretleri kapsamında Yığılca ilçesinde vatandaşlarla bütünleşti. Yığılca ilçesinde Keskin'e ve AK Parti heyetine büyük destek verildi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretlerinin ikincisini Yığılca ilçesine gerçekleştirdi. Düzce'nin tüm ilçelerini ziyaret etmeye başlayan Keskin'e ikinci durağı olan Yığılca ilçesinde de büyük ilgi vardı. İl Başkanı Keskin'e Yığılca ilçe ziyaretinde Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yığılca İlçe Başkanı Kerem Yalçıner ve Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in karşıladığı İl Başkanı Keskin, esnaf ziyareti yaparak İlçe Teşkilatına geçti.

İlçe teşkilatında partililerle bir araya gelen AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Yığılca her dönemde AK Partiye olan desteğini her zaman göstermiştir. AK Partiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Parti olarak tüm ilçelerimizle birlikte sımsıkı olduk ve böylelikle başarılar geldi. Çok ince bir yoldan geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yoldan da başarı ile geçeceğiz. 2019 yılı bizim için her seçimde olduğu gibi çok zorlu geçecek. Bizler basamakları çıktıkça bir sorunu çözdük. Şimdi de 2019 basamağını çıkarak milletimizi daha ferah ve güçlü bir Türkiye'ye ulaştıracağız" dedi.

AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Kerem Yalçıner de ilçe seçimlerinin ardından 36 köyü ziyaret ettiklerini belirterek, "İlçemizdeki tüm köyleri yeni yönetimlerimizle ziyaret ediyoruz. Köy ve Mahalle temsilcilerimizi revize ettik. 39 köy ve 4 mahallede artık yeni yönetimlerimiz oluşturuldu. Ziyaretinizden dolayı size teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve beraberindeki heyet, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ve Yığılca Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, belediye binasında hazırladığı slayt ile ilçede yapılan tüm çalışmaları Keskin ve heyetine anlattı. Yiğit, "İl Başkanımız bizim her zaman destekçimiz oldu. Biz ne istediysek her zaman maddi ve manevi olarak yanımızda oldu ve girişimcilerimizi Ankara ve Düzce bazında destekledi. En zor anlarımızda "sen işini yapmaya devam et başkan" demesini unutmuyorum ve bu bana büyük bir güç kattı" diye konuştu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Yığılca ilçesinde gencinden yaşlısına her eli sıkarken esnafları da ziyaret ederek sohbet etti. - DÜZCE