AK Parti İl Yönetimi'nden Nizip Belediye Başkan Sarı'ya Ziyaret

Gaziantep (AA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve yönetim kurulu üyeleri, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan İl Başkanı Özkeçeci, seçim sürecinde AK Parti teşkilatlarının çok büyük emeği olduğunu söyledi.

İlerleyen süreçte daha güzel çalışmalar yapacaklarını belirten Özkeçeci, "İnşallah teşkilatımızla birlikte hem Gaziantepimiz, hem de Nizip'in de içinde bulunduğu ilçelerimiz için daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inandığımı belirtiyor, Nizip Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı ve ekibine başarılar diliyor, görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu vesile ile ilçemizin değerine değer katacak projelerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri için Başkanımız Özkeçeci'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Özkeçeci ve beraberindeki heyet, daha sonra AK Parti Nizip İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA