AK Parti il yönetimi kurulu üyelerinden haftalık istişare
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AK Parti il yönetimi kurulu üyelerinden haftalık istişare

AK Parti il yönetimi kurulu üyelerinden haftalık istişare
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantı salonunda Başkan Serkan Yıldırım başkanlığında il yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Haftalık çalışmaların gündeme alındığı toplantı sonrası Başkan Yıldırım, "İl yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelerek haftalık olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Haftanın gündemini ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Tüm dava arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti il yönetimi kurulu üyelerinden haftalık istişare
AK Parti il yönetimi kurulu üyelerinden haftalık istişare

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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