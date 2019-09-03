AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

03.09.2019 16:58

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yazılı açıklamasında, geçen hafta 14 ilçeyi ziyaret ettiklerini bildirdi.

Herhangi bir seçim atmosferi olmamasına rağmen tüm ilçe teşkilatlarının aktif çalışmasının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademede çalışan gönüldaşlarımız harikulade özveri ile çalışıyor. Ziyaretler bizim için çok önemli. Ziyaretler, bu partinin dinamiklerini ayakta tutmanın yoludur aslında. Seçimden sonra teşkilatlarımızı ikişer ya da üçer sefer ziyaret ettik. Bu da bizim açımızdan hem kendimizi çek etmek hem de teşkilatlarımızın yaptığı faaliyetlerle alakalı neler yapıldığını görmek açısından bizim için önemli idi. Kendi içimizdeki dinamikleri diri tutmak adına önemli bir çalışma. İnşallah bu hafta Kocasinan ve Melikgazi ilçe ziyaretlerimizle son bulacak. Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımları ile il başkanları toplantısına katılacağız. Orada bir gün öncesinde il başkanları bölgesel toplantımız olacak. Yakında seçim yok ama ilçelerimizde başlayacak olan bir kongre sürecimiz var. Bu süreçte teşkilatlarımızı da ziyaret etmek sureti ile ihtiyaçları olan kısımları da görmemiz gerekiyor. Amacımız teşkilatlarımızda var olan ivmeyi arttırmak."

İncesu Belediye Başkanı İlmek'ten ziyaret

Öte yandan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İlmek, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyelerini ilçedeki üzüm festivaline davet etti.

Ziyareti değerlendiren Çopuroğlu, "Bizler her zaman Kayserimizin kalkınmasından ve iyi hizmet almasından yanayız. Seçimler bittiğinde de söyledim şimdi de söylüyorum, ayrı partilerden olabiliriz ama bizim 17 belediyemiz var. Amacımız şehrimize daha iyi hizmet etmek, bizler de inşallah zaman bulduğumuz takdirde üzümü ile özdeşleşmiş İncesu'daki üzüm festivaline katılırız. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA