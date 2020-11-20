Ak Parti İl Kongresi ertelendi
20.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:07
Ak Parti Erzurum İl kongresinin başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Ak Parti Erzurum İl kongresinin başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pandemi tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumak için tüm il kongreleri ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Kongrelerin hangi tarihlerde yapılacağı daha sonra bildirileceği açıklandı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı