Ak Parti İl Kongresi ertelendi

Ak Parti Erzurum İl kongresinin başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ak Parti Erzurum İl kongresinin başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pandemi tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumak için tüm il kongreleri ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kongrelerin hangi tarihlerde yapılacağı daha sonra bildirileceği açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı